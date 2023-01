Fotogruppe Neuzeug landete beim Weltcup auf Platz 6

Beim Weltcup der Fotoclubs der FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) landeten die Neuzeuger Fotografen nach dem siebten Rang im Vorjahr heuer sogar auf Platz sechs, so gut wie noch nie zuvor. Mindestens zehn Mitglieder müssen mit ihren Werken dazu beitragen, ein repräsentatives Bild des Vereins abzugeben, und ein Set aus zwanzig ihrer besten Bilder erstellen. Unter den eingereichten Werken befanden sich auch Margit Brühl-Zeilermayrs "La Morena" (l.) und Kurt Ganglbauers "Baumreihen im Winter" (r.). An dem weltweit größten Fotografen-Bewerb für Vereine haben sich diesmal 224 Clubs aus 48 Ländern beteiligt. Interessierte an kreativer Fotografie sind bei den Neuzeugern jederzeit willkommen. Der nächste fünfteilige Einsteigerkurs beginnt im März. Infos zum Verein: www.foto-neuzeug.at

