Folgen des Neuschnees: Steyrtalbahn steht still

Am 8. Dezember soll die Schnackerlbahn wieder dampfen und zischen. ()

Die Aufräumkommandos haben in der Stadt nach dem heftigen Schneefall vom Wochenende noch alle Hände voll zu tun. So sind etwa entlang der Ennskraftmeile viele Bäume und Sträucher unter der Nassschneelast umgeknickt und blockieren den Weg entlang der Enns, der nach wie vor gesperrt ist. Ähnliches gilt für den Steinwändweg (Theater am Fluss).

Auch die Kessel der Steyrtalbahn bleiben zumindest am Mittwoch noch kalt. Das teilen Vereinsmitglieder in sozialen Medien mit. Zu viele Bäume und Äste gilt es entlang des Schienenstranges zu beseitigen. Ziel ist es, den Fahrbetrieb am Feiertag wieder aufzunehmen.

Von umgestürzten Bäumen in Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Sportanlage des SK Amateure Steyr an der Lauberleite. Der Begrenzungszaun wurde zerstört und das Dach des Vereinsheims beschädigt.

