Feuerwehren waren schneller, als die Polizei erlaubt

Am 8. Dezember wurden sie von Bundeskanzler Karl Nehammer und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (beide VP) für ihre Leistung mit einer besonderen Auszeichnung der Republik im Bundeskanzleramt geehrt. Vor dem Festakt zeigte der Feuerwehrnachwuchs eine Kostprobe seines Könnens. Der Bezirk Steyr-Land war in Wien stark vertreten: Bei den Mädchen holte die Gruppe Mitteregg-Haagen-Sand den Bundessieg. Bei den gemischten Gruppen ging Platz drei an die Wehr aus Waldneukirchen. Bundeskanzler Karl Nehammer: "Ich gratuliere den Gewinnern zu den tollen Erfolgen. Es ist schön zu sehen, dass sich junge Menschen dermaßen einbringen und somit einen wertvollen Beitrag für unser Land leisten." Im August wurden aus rund 600 Teilnehmern und 57 Gruppen beim 24. Bundesjugendfeuerwehr-Leistungswettbewerb in Lienz im Osttirol die schnellsten Feuerwehrjugendgruppen Österreichs ermittelt. Insgesamt gibt es in Österreich mehr als 33.000 Feuerwehrjugendliche.

