Ex-Bürgermeister und Kulti-Wirt passt die rote Jacke gut

In den Gremien des Roten Kreuzes war Gerald Hackl als Steyrer Bürgermeister schon seit 2012 engagiert. Nach seinem Pensionsantritt fand der Stadtchef a. D. genug Zeit, auch für den aktiven Hilfsdienst die rote Jacke anzuziehen. "Ich bin als Fahrer des Behindertenfahrdienstes und fallweise auch als Fahrer des Ambulanztransportwesens für das Rote Kreuz im Einsatz", sagt Hackl stolz. Sein Chef des Bereiches, der Patienten und Menschen mit Behinderungen in Spitäler und zu Therapien chauffiert, ist auch ein Prominenter in Steyr: Otto Klement war als "Knapp am Eck"-Wirt im Wehrgraben der Übervater der Steyrer Gastronomie. Klement, seit 2013 als freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz mit Leib und Seele dabei, leitet den Behindertenfahrdienst der Bezirksstelle Steyr-Stadt. "Unser Engagement gibt uns die Chance, das Zusammenleben in unserer Stadt positiv mitzugestalten", sagt der ehemalige Kulti-Wirt. Gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Urban Schneeweiß rühren die beiden zum bevorstehenden "Welttag der Anerkennung Freiwilliger" am 20. April um Mithelfer: "Wir können überall beim Roten Kreuz noch Menschen brauchen, die sich für die Mitmenschen einsetzen."

