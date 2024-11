Erste Tests zeigen Flop bei Probebohrung in Molln

ADX Energy hat gestern auf der firmeneigenen Webseite neue Details zur Produktionstestphase der Welchau-1-Bohrung im Bezirk Kirchdorf unweit eines Naturschutzgebietes veröffentlicht: Demnach wurden mit einem stabilen Flüssigkeitsfluss von 240 bis 290 Barrel pro Tag erste Ergebnisse erzielt, doch die Zusammensetzung der geförderten Flüssigkeiten weicht deutlich von den Erwartungen ab. Wie berichtet, hatte ADX zuvor immer wieder von einem sehr aussichtsreichen Vorkommen unter der Erde im Jaidhaustal gesprochen.

Das Unternehmen zeigt sich enttäuscht. Die bei der Probebohrung noch vermuteten Kohlenwasserstoffe (Öl und Gas) sollen bei dieser Testreihe nur in geringen Mengen vorhanden gewesen sein. Vorwiegend Bohrschlamm und Wasser konnten nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis wirft laut ADX Fragen auf, die durch weitere Analysen geklärt werden sollen. Das Unternehmen hat zudem angekündigt, die potenziell aussichtsreiche Reifling-Formation, die sich näher an der Oberfläche befinden soll, in kommenden Tests zu untersuchen, um das wirtschaftliche Potenzial der Bohrung umfassend zu bewerten. ADX Energy hält 75 Prozent der Anteile an dem Projekt und trägt damit die Hauptverantwortung. Der Aktienkurs ist gestern im Tagesverlauf um bis zu 40 Prozent eingebrochen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Molln Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.