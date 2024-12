Elektrofirma aus Amstetten musste erneut Insolvenz anmelden

Der Alpenländische Kreditorenverband informiert, dass die Firma Haider Energies GmbH mit Sitz in der Wiener Straße in Amstetten neuerlich die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht St. Pölten beantragt hat. Die Antragstellerin ist ein Elektrounternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Handel und der Errichtung von PV-Anlagen beschäftigt. Im Unternehmen sind aktuell sechs Dienstnehmer beschäftigt. Die Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich Oktober ausbezahlt.

Über das Vermögen der Antragstellerin wurde bereits im Jahr 2023 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Damals konnte ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent abgeschlossen werden. Das Abgleiten in die neuerliche Insolvenz ist dem Vernehmen nach auf den Ausfall verschiedener Projekte in Wien sowie die fehlende Liquidität zurückzuführen. Von diesem Insolvenzverfahren sind rund 105 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 1,9 Millionen Euro betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt und über nachstehenden Sanierungsplan entschuldet werden: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine 20-prozentige Quote, zahlbar binnen zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans.

