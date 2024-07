Bandagist mit Filialen von Wien bis Steyr ist pleite

Der KSV 1870 rechnet mit einer zeitnahen Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Die Schuldnerin handelt mit Heil- und Hilfsmitteln im Bereich der Orthopädietechnik. Zudem werden im Betrieb Prothesen, Orthesen sowie Sitzschalen gefertigt. Gattringer betreibt mehrere Filialen unter anderem in Steyr und in Waidhofen an der Ybbs. 48 Dienstnehmer und 155 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Teuerung, Umsatzrückgang und verändertes Konsumverhalten werden unter anderem als Gründe für die Pleite angegeben. Die Schulden betragen laut KSV1870 3,27 Millionen Euro. Eine Fortführung der Firma ist beabsichtigt. Den Gläubigern soll eine Quote von 22 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten werden.

