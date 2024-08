Ein Literatur-September in der Region, wie er im Buche steht

Mit einer Lesung von Alexandra Stahl und Anna Maria Stadler in der Gemeindebücherei Micheldorf startet die Initiative "Literaturschiff" am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr in den Veranstaltungsherbst. "Frauen, die beim Lachen sterben" nennt sich der von Freundschaft und Sehnsucht nach einem erfüllten Leben handelnde Roman der in Berlin als freie Autorin und Journalistin lebenden Stahl. Ihren Roman "Halbnah", in dem es um drei Frauen geht, stellt die Salzburger Autorin Stadler vor.

Eine Woche später, am Freitag, 13. September, um 19 Uhr gastiert Reinhard Kaiser-Mühlecker mit "Brennende Felder" im Sierninger Biohof Huber zu Gunersdorf. Der in Kirchdorf geborene und Eberstalzell aufgewachsene Autor und Landwirt kennt die ländliche Idylle, hinter der der Abgrund lauert, genau. Er erzählt spannend und wendungsreich von einer Frau, deren Unruhe mit dem Leben zusammenstößt.

Kurt Palm ist Mitte September an der Reihe. Bild: Kandlbauer

Am Freitag, 20. September, um 19.30 Uhr folgt im Prevenhuberhaus in Weyer eine Lesung mit Kurt Palm. In "Trockenes Feld" schreibt der in Vöcklabruck geborene Autor erstmals über seine Familiengeschichte und darüber, welche Zufälle das Leben bestimmen. Moderiert wird der Abend von Petra Hartlieb.

Am 28. September bildet Michael Köhlmeier den Abschluss des Literaturreigens. Bild: Hassiepen

Zum September-Finale holt das "Literaturschiff" den vielfach ausgezeichneten Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier nach Sierning, Er liest am Samstag, 28. September, ab 18.30 Uhr im Biohof Huber aus "Das Philosophenschiff". Darin lässt er das Leben einer 100-Jährigen, die als junges Mädchen per Schiff deportiert wurde und auf Lenin traf, Revue passieren.

