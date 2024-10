Ein Film über die Kraft der Utopie

Gezeigt wird "Kraft der Utopie – Leben mit Le Corbusier in Chandigarh" der Regisseure Karin Bucher und Thomas Karrer. Er handelt von der Planstadt Chandigarh, die kurz nach der Teilung Indiens und der Befreiung aus der Kolonialherrschaft Englands als Hauptstadt des Punjab am Fuße des Himalaya aus dem Nichts errichtet wurde. Die alte Hauptstadt Lahore war Pakistan zugeteilt worden.

Chandigarh steht für die neue Demokratie, den Fortschritt und den Glauben an die Zukunft. Engagiert wurden Architekten aus dem Westen. Zuerst Albert Mayer, dann der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier. Absichten, Visionen und Utopien kamen zusammen.

Für Le Corbusier bot Chandigarh die einmalige Gelegenheit, sein Lebenswerk zu vollenden und seine städtebaulichen Ideen umzusetzen. Seine Vision war die einer modernen, humanen und gerechten Stadt, nach dem "Mass des Menschen" erbaut, die ein kulturelles Leben und ein harmonisches Zusammenspiel von Mensch und Natur ermöglichte.

Zum 70-jährigen Bestehen der Planstadt von Le Corbusier geht der Film der Frage nach, ob in Chandigarh diese Vision Realität geworden ist. Der Film begleitet Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt und sucht Orte und Schauplätze auf, an denen sich das schillernde Zusammenspiel von altem Traum und neuem Leben, von Utopie und Alltag, von Zerfall und leiser Poesie zeigen. Ein Zeitzeuge erinnert sich an die Gründerzeit. Die Direktorin des Le Corbusier Centers, ein Künstler, ein Schauspieler und ein Architekt erzählen vom Wagnis, sich hier niederzulassen und reflektieren ihr Leben in und mit Chandigarh.

