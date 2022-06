Drei neue Studiengänge erweitern das Angebot am FH Campus in Steyr

"Internationales Logistik-Management", "Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement" und "Operationsmanagement": Das sind die drei neuen Studiengänge, die im Herbst am FH OÖ Campus Steyr starten. "Die schnelle und laufende Aktualisierung der Studieninhalte, in enger Kooperation mit der Wirtschaft, ist eines der großen Erfolgsgeheimnisse der Steyrer Studiengänge", sagt Dekan Heimo Losbichler und ergänzt: "Nur so wird Praxisnähe in der Ausbildung wirklich gewährleistet. Und auch nur so sind die herausragenden Jobperspektiven unserer Absolventen langfristig und nachhaltig möglich."

Logistik ist der Schlüssel

Alle zwei bis drei Jahre wird der Studienplan überarbeitet. Das Bachelor-Studium "Internationales Logistik-Management" wird ab Herbst angeboten. "Die letzten Jahre haben uns mehr als deutlich vor Augen geführt, wie rasch sich unsere Umwelt verändert und wie sehr wir mit unerwarteten Ereignissen zu tun haben", sagt Studiengangsleiter Franz Staberhofer: "Logistik ist der Schlüssel, um die Herausforderungen zu meistern."

Beim Bachelor-Studium "Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement" hingegen besteht die Herausforderung vor allem darin, das ohnehin bereits hervorragende Angebot noch einmal weiter zu verbessern. Inhaltlich werden Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit vertieft, so Studiengangsleiter Heimo Losbichler, etwa mit der Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. Zudem wird ab dem ersten Semester die Möglichkeit geboten, mit Führungskräften aus dem Finanzbereich in Kontakt zu treten, und zwar im Rahmen des Lernformats "Meet the Experts".

Auch beim neuen Master-Studium "Operations Management" sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit zwei der zentralen Kernthemen. Im zweiten Semester können die Studierenden vertiefende Angebote in den Bereichen Corporate Sustainability, Digital Operations, Agilitätsmanagement, Advanced Business Software und Six Sigma wählen, weiß Studiengangsleiter Herbert Jodlbauer.