Dieses Mal teilten sich Vorwärts und Amateure die Titel auf

Vorweg, damit sich jeder auskennt, sei der Unterschied erklärt: Der SK Amateure Steyr veranstaltet jedes Mal gleich nach Pummerin und Neujahrskonzert sein traditionelles Hallenfußballturnier inmitten der Banden auf dem Parkett in der Steyrer Stadthalle. Zehn Mannschaften treten in der Vorrunde gegeneinander an. In der einen Fünfergruppe sind nur die Steyrer Traditionsklubs gegeneinander ausgelost, in der anderen treffen Gastmannschaften aus der Umgebung aufeinander. Für den Stadtmeistertitel zählt die Tabelle aus den Gruppenspielen des ersten Pools. "Der Gewinner des Hallencups wird dann nach den Kreuzspielen wie bei jedem Turnier im Finale ermittelt", erklärt Ingrid Weixlberger, Präsidentin des SK Amateure.

Der Modus erklärt, warum die Amateure am Sonntagnachmittag im Finale des Hallencups die Kampfmannschaft von Vorwärts Steyr zwar 3:0 besiegten, aber trotzdem nicht Stadtmeister wurden. Als solcher sind die Rot-Weißen nämlich schon festgestanden, bevor das Finale angepfiffen wurde. Bei einem 5:0-Kantersieg über ATSV Stein, zu dem Torschützenkönig Daniel Bilic ebenfalls einen seiner acht Turniertreffer beigesteuert hatte, verschafften sich die SKV-Bandenzauberer die bessere Tordifferenz gegenüber den Amateuren, gegen die man sich in der Gruppenphase mit einem 2:2-Remis getrennt hatte. "Ein Tor Unterschied entschied", sagt Weixlberger, "aber den Hallencup nehmen wir ebenso gerne". Bei besagtem Finale behielten die Amateure, wie bereits erwähnt, 3:0 die Oberhand und durften dann nach dem Schlusspfiff den Pokal stemmen.

Die beiden Titel – Hallencup und Stadtmeisterschaft – blieben in den vergangenen beiden Jahren fest in der Hand der beiden Vereine. 2023 schafften der SK Amateure Steyr das Double in der Steyrer Stadthalle, vergangenes Jahr hatte der SK Vorwärts Steyr doppelten Grund zum Feiern.

Beim heurigen Neujahrsturnier wurde Serhat Sari von den gastgebenden Amateuren zum besten Spieler gewählt, Elias Weinberger vom SV Schlüßlberg wurde zum besten Tormann gekürt.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer