Vortrag über Gemüsepflanzenvorzucht in Amstetten.

Bernhard Haidler von "Natur im Garten" lädt am Freitag, 23. Februar, von 19 bis 21 Uhr in den Pfarrsaal St. Marien zum Vortrag "Das kleine 1 x 1 der Gemüsepflanzenvorzucht". Schon im Vorfrühling fange die Arbeit für den Gemüsegarten an: Man beginnt mit Aussaat und Vorzucht von Gemüsepflanzen im Glashaus oder auf der Fensterbank und legt damit die Basis für die Ernte im Sommer.. Das gelte vor allem für die "Südländer" aus dem tropischen Südamerika wie Paprika, Melanzani und Paradeiser. Sie sind klassische Kandidaten, die einen Entwicklungsvorsprung im Glashaus oder im Frühbeet brauchen, um genug Früchte bilden zu können. Vor allem wenn man seine eigenen Lieblingssorten kultivieren möchte, die kaum oder gar nicht als Pflanzware im Fachhandel erhältlich sind, mache es Sinn, ein Samenpackerl seiner Lieblingssorten zu bestellen und diese selbst aufzupäppeln.

Anmeldung erforderlich unter: gartentelefon@naturimgarten.at

