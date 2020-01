Täter ausgeforscht: Ex hatte Feuer im Keller gelegt

Nach umfangreichen Ermittlungen und Vernehmungen konnte die Steyrer Polizei einen Tatverdächtigen ausforschen, der am Montag, 27. Jänner, gegen 22.25 Uhr in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Resthof Regale und Aktenordner in Brand gesteckt haben soll. Es handelt sich um einen 53-jährigen Steyrer, der noch einen Schlüssel zum Keller gehabt hatte. Das Abteil gehört zur Wohnung der Ex-Ehefrau des Beschuldigten. Das Paar hatte sich scheiden lassen, danach aber noch eine lose Beziehung geführt, bis die Frau im Dezember das Verhältnis endgültig beendete. Der 53-Jährige wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

Der Brand selbst war am Montag von der Feuerwehr rasch gelöscht worden. Da das Feuer aber in direkter Nähe des Gashaupthahns gelegt worden war, hatte höchste Gefahr bestanden.

