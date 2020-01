Dritte Brandstiftung bei Familie: "Das ist seltsam"

"Es ist schon seltsam, warum es schon wieder und immer nur dort gebrannt hat", sagt Harald Grobner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hargelsberg im Bezirk Linz-Land.

Innerhalb von sechs Tagen hat es rund um ein Einfamilienhaus bereits zum dritten Mal gebrannt, und immer war es Brandstiftung. Zuletzt bemerkte der 29-jährige Bewohner Montagabend ein Feuer in seiner Garage und alarmierte die Einsatzkräfte.

Zum Glück konnte ein Nachbar, der die Feuerwehrsirene hörte, die Flammen mit einem Feuerlöscher rasch eindämmen. "Wir haben noch die Nachlöscharbeiten durchgeführt und mit einer Wärmebildkamera alles kontrolliert.

Wieder Brandstiftung in Hargelsberg?

Der Einsatz dauerte dann aber doch länger, weil wir für die Brandermittler noch alles ausgeleuchtet haben", so Grobner. Die Brandermittler waren bereits vergangene Woche bei dem Einfamilienhaus im Einsatz. Zuerst stand ein Holzstapel in Flammen, zwei Stunden später wurde die Feuerwehr erneut zu dieser Adresse gerufen. Eine Nachbarin hatte beobachtet, wie Rauch aus dem Auto der Familie gedrungen war.

Diese beiden Brandstiftungen passierten nur zwei Tage nach der Brandstiftungsserie im nur zehn Kilometer entfernten Enns.

Dort sind, wie berichtet, vier Brände gelegt worden. Einen Zusammenhang hat die Polizei aber von Beginn an ausgeschlossen, womit sie auch recht hatte. Denn der Hauptverdächtige der Brandstiftungen in Enns, ein 17-Jähriger aus Ennsdorf, sitzt seit vergangenem Freitag in St. Pölten in Untersuchungshaft und hat die Taten auch gestanden. In Hargelsberg laufen die Ermittlungen hingegen weiter. Die Faktenlage sei aber eine andere als in Enns: "Wir gehen nicht davon aus, dass es sich in diesem Fall um einen Täter handelt, der wahllos Brände legt wie in Enns", sagt ein Polizeisprecher.

Warum drei Mal rund um das Haus der Familie ein Feuer gelegt wurde, "das ist auch für uns ein großes Fragezeichen", sagt der Feuerwehrkommandant. Verletzt wurde bisher niemand, "auch weil die Brände zum Glück immer rechtzeitig entdeckt wurden".

