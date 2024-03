Besuch bei Babyschafen

Rote und freudvolle Gesichter bei den Kindern der Kinderbetreuung des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums (PEK) Kirchdorf. Die kleinen Mädchen und Buben durften kürzlich Babyschafe auf einem Bauernhof besuchen. Anfangs waren die Kleinen noch ein wenig schüchtern, aber schon nach wenigen Augenblicken wurde gefüttert, gestreichelt und gekuschelt.

Kurz vor Ostern machten die Mädchen und Buben der Kinderbetreuung des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums (PEK) Kirchdorf einen Ausflug zu einem Biobauernhof und besuchten dort die süßen Babyschafe. Tags darauf bastelte und verzierte die Rasselbande mit Feuereifer Osterkekse und Osternesterl. Nun kann der Osterhase jederzeit kommen. In der Betriebstagesstätte des PEK Kirchdorf betreut ein Team an Tagesmüttern unter der Obhut des OÖ Familienbundes Kinder zwischen einem und zwölf Jahren. Die Türen sind täglich von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet. Heuer bietet das PEK in Zusammenarbeit mit dem OÖ Familienbund eine sechswöchige Sommerkinderbetreuung für Kinder von vier bis zwölf Jahren an. Die Kinderbetreuung am Arbeitsplatz unterstützt die Eltern in ihrem Job im Spital, das kommt wiederum den Patienten zugute.

