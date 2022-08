Ardagger drehte in Schrems Partie: 3:2-Sieg auswärts

ARDAGGER. Schrems wetzte gegen Ardagger die Scharte (5.) eines Eigentores bereits vier Minuten später mit dem 1:1 aus. Ardagger war beim Gastspiel im Waldviertel gar nicht bei der Sache und dadurch auch nicht beim Gegner, Harmlosigkeit war das größte Problem. Die Mostviertler gerieten in der 39. Minute sogar 1:2 in Rückstand.

Die Gäste waren erst nach dem Seitenwechsel richtig am Platz, nahmen das Spielgeschdhen selber in die Hand und zeigten ihr spielerisches Potenzial auf. der Lohn dafür war der Ausgleich in der 72.Minute durch Weinstabl. Von den Waldviertlern kam kein Aufbäumen, nahezu handlungsunfähig sahen sie zu, wie das Match noch kippte. Kaltenbrunner entschied das Spiel mit einem Freistoßtreffer (80.) zum 2:3 - es war alles andere, als ein glanzvoller Sieg. (ak)