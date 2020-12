Antigen-Tests: In Steyr und Kirchdorf hofft man auf mehr als 80.000 Bürger

Heute um 8 Uhr starten landesweit die freiwilligen Corona-Massentests. In den Bezirken Steyr-Stadt und -Land sowie Kirchdorf stehen an elf Standorten 63 Testlinien bereit. Hunderte Mitarbeiter täglich sollen den erhofften Andrang an Testwilligen bewältigen helfen. In den drei Einsatzzentralen geht man von rund 60 Prozent der Bürger aus, die Gewissheit durch einen Antigen-Test erlangen wollen, was angesichts noch verschwindend geringer Onlineanmeldezahlen aber eher unwahrscheinlich sein dürfte.

Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl hat sich bereits seinen Testtermin für Sonntagvormittag gesichert: "Das hat beim zweiten Versuch problemlos geklappt. Ich ersuche alle Steyrer, dass sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen und diese Viertelstunde für den Test aufbringen." Danach die Bestätigung zu haben, dass alles passt, gebe ein gutes Gefühl.

Steyr: Anmeldung per Telefon

In der Stadt Steyr werden von der Feuerwehr bis zum medizinischen Personal täglich rund 300 Personen von 8 bis 20 Uhr bei den Teststraßen in der Stadthalle Tabor und im Stadtsaal im Einsatz sein. Es wird mit bis zu 18.000 Personen an den vier Testtagen gerechnet. Anmelden kann man sich in Steyr übrigens nicht nur via Internet (www.oesterreich-testet.at), sondern auch telefonisch von 8 bis 16 Uhr unter 0800/500178.

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss sich sofort in Quarantäne begeben und erhält unmittelbar danach einen Termin für einen PCR-Test im Drive-in am Tabor.

Mit knapp 36.000 Testungen an den vier Tagen rechnet das Rote Kreuz Steyr-Land an den Standorten in Bad Hall (Turnhalle), Garsten (Veranstaltungszentrum), Sierning (NMS-Turnsaal) und Weyer (Turnsaal Waidhofner Straße). "Wir arbeiten intensiv an einer reibungslosen Abwicklung und haben täglich 80 Mitarbeiter im Einsatz", sagt Einsatzleiter Matthias Holzinger, "wir empfehlen dringend, sich online anzumelden." Positiv Getestete erhalten im Anschluss einen Termin im Drive-in in Waldneukirchen zugewiesen.

Quote bei Pädagogen erreicht

Im Bezirk Kirchdorf wurde bei den Pädagogentests die 60-Prozent-Quote erreicht. Die Erwartung für den Massentest liegt bei bis zu 27.000 Bürgern, die zu den Teststraßen in Kirchdorf (Stadthalle), Kremsmünster (Bezirkssporthalle), Molln (Nationalparkzentrum), Pettenbach (Schulzentrum) und Windischgarsten (Kulturhaus Römerfeld) kommen. Auch hier sind 80 bis 100 Mitarbeiter täglich mit den Tests beschäftigt. "Es ist zwar ein tolles Miteinander aller, aber wir gehen an unsere Grenzen", sagt Bezirksrettungskommandant Alexander Kaineder. Rund drei Viertel aller Personaleinheiten seien an diesem Wochenende im Einsatz: "Vor allem auch die Unterstützung unserer Ehrenamtlichen ist toll."

Positiv Getestete werden zum Drive-in bei der Straßenmeisterei Kirchdorf verwiesen. Hier wurden die Öffnungszeiten an allen vier Tagen verlängert: PCR-Tests werden täglich von 9 bis 17 Uhr durchgeführt.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at