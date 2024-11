Amstettner Auswärtssieg dank Weixelbraun-Treffer

Nach zwölf Runden mischt SKU Amstetten weiterhin munter im Spitzenfeld der 2. Fußball-Liga mit. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg im Ländle beim SC Lustenau rangieren die Mostviertler mit zwanzig Zählern auf Rang sieben, nur drei Punkte hinter Aufstiegsfavorit Ried.

In Vorarlberg hatte Amstetten in den Anfangsminuten jedoch mit einer klaren Dominanz der Hausherren zu kämpfen. Lustenau schlug daraus aber in einer ereignisarmen ersten Hälfte ohne zwingende Torchancen kein Kapital. Auch nach Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen vorerst wenig, bis zur Minute 61: Da verlängerte Martin Grubhofer einen langen Ball per Kopf perfekt in den Lauf von Dominik Weixelbraun. Der zwanzigjährige Linksaußen blieb eiskalt und erzielte mit seinem zweiten Saisontreffer das Siegestor zum 1:0.

