Amstetten Thunder donnern, was das Zeug hält

AMSTETTEN. Die Football–Mannschaft aus dem Mostviertel steht kurz vor dem Einzug in die Austrian Football League

Die Mannschaft gibt alles, um sich den Traum der AFL zu erfüllen. Bild: www.sabrinawaldbauer.com

"In unserem Team stimmt der Zusammenhalt und die Motivation ist riesig", sagt Sabrina Waldbauer, die Schriftführerin des Vereins. Die Amstetten Thunder konnten sich durch einen Sieg über die Vikings II für das Finalspiel, die Silver Bowl XXI in der NV-Arena in St. Pölten qualifizieren. Dieses wird am Samstag, 21. Juli, um 15 Uhr stattfinden und zwar im Rahmen des Austrian Bowl XXXIV, die um 12 Uhr startet. Das Endspiel beginnt um 19 Uhr.

Zuletzt gelang der Finaleinzug im Jahr 2001, in den letzten beiden Jahren war nach dem Halbfinale Schluss. Nun steht Amstetten kurz davor, in die Austrian Football League aufzusteigen. Vorerst stehen dabei noch die Vienna Knights im Weg, die selbst mit aller Verbissenheit um den Titel kämpfen werden. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, denn die letzten zwei Begegnungen konnte Amstetten Thunder für sich entscheiden.

Im Jahr 2015 hat der erfahrene Amerikaner Gerry Woodruff die Mannschaft übernommen, seither ist ein Aufwärtstrend zu bemerken. Außerdem sei im Team schon viel Erfahrung vorhanden. Eine weitere Besonderheit stellen die Einstiegskurse dar. In acht bis zehn Einheiten dürfen Neuankömmlinge alle Positionen ausprobieren, um die Geeignetste zu finden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema