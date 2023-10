9 Plätze – 9 Schätze: Steyr steht schon vor Beginn der Show als Sieger fest

Das sind die neun Bundesland-Sieger und Kandidaten für das Jubiläumsfinale der ORF-Show "9 Plätze – 9 Schätze": die Altstadt von Steyr, der Spullersee (V), der Himmelsberg (St), das Palmenhaus Schönbrunn (W), die Eisriesenwelt in Werfen (S), Hardegg (NÖ), die Burg Landskron (K), das Pillerseetal (T) und Eisenberg (B).

Die Stadt Steyr steht bereits jetzt als Sieger fest, bevor Armin Assinger und Barbara Karlich am Donnerstag, 26. Oktober, ab 20.15 Uhr in ORF 2 die Jubiläumsshow von "9 Plätze – 9 Schätze" präsentieren. Denn wer die nicht nur verborgene Schönheit und die vielen Reize der historischen Steyrer Altstadt bis jetzt noch nicht gekannt hat – am Nationalfeiertag werden bei der Vorstellung der Kandidaten einem Millionenpublikum garantiert die Augen geöffnet.