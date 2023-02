5:1 gegen Dragons: Amstettner Wölfe sind Landesmeister

Die Hausherren der Amstettner Wölfe bekamen nach einem 5:1-(0:1, 2:0, 3:0)-Sieg über die Dragons aus Mödling die Goldmedaillen des Landesmeisters umgehängt. Mehr als 500 Zuschauer feuerten die Amstettner Wölfe zu Beginn des Mitteldrittels lautstark an, weil die Gäste obendrein nach einem Unterzahltor in der 19. Minute 1:0 in Führung gegangen waren. Lukas Friedl machte es mit einem Slapshot im Powerplay im zweiten Abschnitt besser, Niclas Grebin legte daraufhin 2:1 nach. Das Schlussdrittel gehörte mit Treffern abermals von Grebin sowie Philip und Sebastian Fehringer ganz den Wölfen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer