40 Jahre BAV Kirchdorf

Der Bezirks-Abfallverband Kirchdorf lud anlässlich des 40-jährigen Bestehens zu einer Jubiläumsfeier in den Freizeitpark Micheldorf ein. Neben den Mandataren des Verbandes, Gemeindevertretern und Mitarbeitern des BAV kamen auch viele Gäste aus Politik und Wirtschaft, um zu gratulieren.

Der Vorsitzende des BAV Kirchdorf, Bürgermeister Gerhard Lindbichler, eröffnete die Feier und ging auf die Besonderheiten des Gründungsprotokolls ein. "Am 12. August 1982 wurde in Kirchdorf Geschichte geschrieben. Die Gemeinden haben sich darauf geeinigt, die Aufgaben der Müllentsorgung und Deponierung gemeinsam zu organisieren." Der Vorstand hatte die Aufgabe, den BAV auf den Weg zu bringen und als ersten Schritt das Abfallwirtschaftszentrum mit Sortieranlage in Inzersdorf zu errichten. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) zeigte sich überrascht, dass der BAV in Kirchdorf bereits seit 40 Jahren besteht: "Es ist interessant, dass es im Bezirk Kirchdorf zehn Jahre früher begonnen hat." Kaineder bat um volle Unterstützung, "damit wir das ganze Land in den nächsten vier Jahren auf Kreislaufwirtschaft umstellen können".