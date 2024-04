1000 Motorräder dröhnen am 1. Mai für guten Zweck

Der Harley-Davidson-Club Ironcity Steyr veranstaltet dieses Harley-Treffen bereits seit dem Jahr 2000.

Ab 10 Uhr wird der Motorrad-Konvoi in Steyr am Stadtplatz eintreffen, wo die Band "Plus" musikalisch unterhält. Danach macht sich der Tross in Richtung Bad Hall auf, wo die chromglänzenden Gefährte ab 14 Uhr eintreffen werden. Am Hauptplatz der Kurstadt wird die Band "The Times" rocken. Der Reinerlös der Veranstaltung wird vom Harley-Club wieder für einen wohltätigen Zweck gespendet.

