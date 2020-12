Sternsinger trotz Corona unterwegs

Ab 26. Dezember ist das Verlassen des Wohnbereichs in Österreich wieder nur in Ausnahmefällen erlaubt. Sternsingen gehört dazu: "Die Verordnung lässt die Sternsingeraktion auch dieses Mal zu", sagt Mayella Gabmann vom Pastoralamt der Diözese Linz. Kaspar, Melchior und Balthasar machen sich also auch dieses und zu Beginn des kommenden Jahres in Oberösterreich auf den Weg von Haus zu Haus. In vielen Pfarren fanden am vergangenen Wochenende bereits die ersten Sternsingerproben statt.

Dennoch kann es sein, dass man in manchen Gemeinden vergeblich Ausschau nach den Heiligen Drei Königen hält: "Die Pfarren können selber entscheiden, ob sie es sich zutrauen und sie sich sicher fühlen", sagt Gabmann. Denn Corona verändert diesmal die Spielregeln massiv. Sternsinger, die von Haus zu Haus ziehen, müssen ein strenges, vom Gesundheitsministerium abgesegnetes Hygienekonzept einhalten.

Das beginnt schon beim Ankleiden, das zeitlich gestaffelt in einzelnen Gruppen erfolgen soll. Im Idealfall bekommen die Kinder die Gewänder schon vorher mit nach Hause und kommen bereits angezogen zum Treffpunkt. Während des Sternsingens gilt dann: Abstand halten, bei Kontakt Mund-Nasen-Schutz tragen, kein Gesang, sondern nur Sprüche, die vor der Haustür vorgetragen werden. Angesichts der Pandemie sind die Verantwortlichen der Diözese, aber auch einige Pfarren selbst kreativ geworden und bieten dieses Mal viele zusätzliche Optionen an. So wird es auch die Möglichkeit eines Sternsingerbesuches via Onlinevideo geben. Manche Pfarren würden eine Sternsinger-Ecke in der Kirche einrichten oder Kassen und Info-Material an frequentierten Orten aufstellen, sagt Gabmann. "Ab 24. Dezember wird es auf unserer Webseite auch einen virtuellen Sternsingerbesuch geben." Dabei können Segenswünsche an Freunde und Verwandte verschickt werden.

Egal, wie das Sternsingen stattfindet – den guten Zweck erfüllt es auch in Corona-Zeiten. Mit rund 500 Projekten werden durch die Spenden mehr als eine Million Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika direkt erreicht.

Artikel von Christian Ortner