Sommer in Sicht: Bis zu 28 Grad am Muttertag

Noch möchte der Winter den Rückzug nicht vollständig antreten: Während sich in den Tälern heute Vormittag teils kräftiger Regen ausbreitet, wird es auf Oberösterreichs Bergen wieder weiß: Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages von 1600 Metern auf 1000 Meter Seehöhe ab.

Böiger, kräftiger Westwind schwächt die Wanderlust zusätzlich ab. Chancen auf Sonne gibt es am Nachmittag nur im Inn- und Mühlviertel. Die Temperaturen liegen zwischen neun und 14 Grad.

Hochdruckgebiet erwartet

Auch morgen erinnert das Wetter eher an April: Ausgedehnte Wolkenfelder und sonnige Phasen wechseln.

Nur Regenschauer bleiben die Ausnahme. Diese gibt es allerdings wieder am Freitag: Die Sonne zeigt sich nur vorübergehend, die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1200 Metern und 1600 Metern Seehöhe.

Am Samstag kündigt sich schließlich ein Hochdruckgebiet an: Die Wolken ziehen sich zurück, die Sonne dominiert, und die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad. Der Wonnemonat Mai wird am Muttertag schließlich seinem Namen gerecht: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erwartet mit Temperaturen von bis zu 28 Grad den ersten Sommertag des Jahres im Land.