Sohn von Landwirt roch das Feuer: Großbrand zerstörte Maschinenhalle

In Herzogsdorf im Bezirk Urfahr-Umgebung ist am Mittwochabend plötzlich ein Brand in einer Halle mit Traktoren und Maschinen ausgebrochen. Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Gebäude, als gegen 19.20 Uhr die ersten Feuerwehrfahrzeuge ausrückten. Die ganze Nacht lang löschten die bis zu 270 Einsatzkräfte und retteten, was es noch zu retten gab. Die Halle selbst wurde zerstört.

Das abgebrannte Gebäude gehört zu einer Landwirtschaft. Daneben steht ein Montagehaus und dahinter das Wohngebäude der Familie. "Es war zwar windig und es sind Funken geflogen, aber das Wohnhaus war zum Glück nicht in Gefahr", sagt Florian Erlinger von der Freiwilligen Feuerwehr Herzogsdorf, der den großen Einsatz leitete. Das angrenzende Montagehaus konnte gerettet werden. Doch die drei Traktoren, ein Bagger und weitere Maschinen wurden ein Raub der Flammen. Der Schaden steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere Hunderttausend Euro ausmachen.

Das Feuer war von den Besitzern selbst bemerkt worden. Der Vater und seine Söhne versuchten noch, die Fahrzeuge und Maschinen aus dem brennenden Gebäude zu bringen und wollten das Tor öffnen. Doch die Hitze war ohne Schutzausrüstung bereits viel zu stark.

Indes waren insgesamt 14 Freiwillige Feuerwehren angerückt. Sie legten Leitungen zu zwei Teichen, die sich in der Nähe befinden, um die Löschwasserversorgung zu ermöglichen. Aber auch benachbarte Landwirte lieferten weiteres Wasser in Fässern.

Suche nach Brandursache

Der Einsatz dauerte bis zum späten Abend, die Herzogsdorfer hielten in der Nacht Brandwache und führten Nachlöscharbeiten durch. Warum das Feuer ausgebrochen ist, stand gestern noch nicht fest. Ein Brandsachverständiger inspizierte nach behördlicher Freigabe die Ruine. Ein technischer Defekt wurde nicht ausgeschlossen.