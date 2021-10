"So wird Neugierde geweckt"

"Als ich von der Aktion gehört habe, war für mich klar, dass wir da mitmachen", sagt Martin Leitner, Obmann des Imkervereins Kefermarkt. Seine Gemeinde ist eine von mehr als 45, die sich bereits einen Schaubienenstock gesichert hat. Noch bis Mitte November bieten Imkereizentrum und die OÖNachrichten Gemeinden die Möglichkeit, Schaubienenstöcke aufzustellen. Auch die Gemeinde Tragwein stellt einen Schaustock auf.

Im Stock leben die Bienen zwischen zwei Plexiglasscheiben. Und können beim Verstauen des fleißig gesammelten Pollens, beim Füttern der Königin und bei der Brutpflege beobachtet werden. Zwei Waben sind zwischen den Scheiben eingelassen: eine Brut- und eine Futterwabe. In der Brutwabe sieht man die frisch verdeckelte Brut, in der Futterwabe Nektar und Pollen. "So rückt die Biene noch mehr in den Fokus", sagt Leitner.

Anmeldung per E-Mail

In Kefermarkt hat man bereits ein passendes Platzerl für den neuen Stock gefunden: an einem Wanderweg Richtung Puchberg. "So gehen viele Leute daran vorbei, sehen die Bienen und gleich werden Neugierde und Interesse geweckt", sagt der Imker-Obmann.

200 Euro beträgt der Unkostenbeitrag für einen Stock. Gemeinden können sich per E-Mail an bienen@nachrichten.at melden.