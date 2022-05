Siebenjähriger Bub bei Unfall in Mauthausen schwer verletzt

Ein Siebenjähriger ist am Montagnachmittag in Mauthausen (Bezirk Perg) bei einem Unfall vor der Ausfahrt des Elternhauses schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 43-jährige Vater gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw aus der Ausfahrt in Richtung Straße. Sein Sohn rannte ihm nach und hielt sich am Außenspiegel fest. Als der Mühlviertler dies bemerkte, bremste er, wodurch der Bub stürzte und sich schwer verletzte. Eine Nachbarin, die den Unfall beobachtet hatte, alarmierte die Einsatzkräfte. Diese versorgten das Kind und brachten es in ein Krankenhaus.