Sieben Feuerwehren bei Brand in Holzverarbeitungsbetrieb in Pram im Einsatz

Aus bislang unbekannter Ursache brach am gestrigen Sonntag gegen 22:20 Uhr in einer Firma in Pram im Bereich der Späneheizung ein Brand aus.

Durch das rasche Eingreifen von sieben Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf die Werkshalle verhindert werden. Das Silo wurde großteils zerstört und musste von der Feuerwehr geräumt werden.