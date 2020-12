Serieneinbrecher in Hörsching geschnappt

Der Mann hatte laut Polizei in den meisten Fällen die Seitenscheiben mit einem Nothammer eingeschlagen und digitale Fahrtenschreiber sowie Mautboxen aus den Fahrzeugen ausgebaut. Der Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich. Vor den Weihnachtsfeiertagen verstärkten die Ermittler die Schwerpunktüberwachungen in den betroffenen Regionen und konnten den Mann auf einem Firmengelände in Hörsching auf frischer Tat ertappen. Er hatte bereits 14 Fahrzeuge aufgebrochen. In seinem in der Nähe abgestellten Pkw fand die Polizei Diebesgut von Lkw-Einbrüchen in Wels. In seiner vorübergehenden Bleibe im Salzkammergut wurden dann insgesamt 49 Fahrtenschreiber sichergestellt.

Bei seiner Festnahme wies der Pole komplett gefälschte Papiere vor, die Ermittler fanden seine wahre Identität aber schnell heraus: Der mehrfach Vorbestrafte war erst im Februar nach einer mehrjährigen Haftstrafe in Deutschland aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Mann ist geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

