Scott Dunlap, der schnellste Mann in Lederhosen

Er sah so aus, als hätte er sich in der Stadt geirrt. Als wäre Scott Dunlap anstatt an der Startlinie des Berlin-Marathons auf dem Münchner Oktoberfest gelandet. Lederhose mit Träger, blau-weiß-kariertes Hemd, Stutzen und ein Hut. Nur die Laufschuhe passten nicht ins Gesamtbild.

Der Runtastic-Chef hatte sich beim weltbekannten Berlin-Marathon am 29. September keine genaue Zielzeit, dafür aber ein besonderes Ziel gesetzt: 42,195 Kilometer in der Tracht. Und das möglichst schnell.

Dabei gelang Dunlap, der nach dem Rückzug von Florian Gschwandtner seit 27. Mai die Geschicke bei Runtastic in Pasching lenkt, ein beachtlicher Rekord. Genau genommen waren es sogar zwei. In einer Zeit von drei Stunden, vier Minuten und sieben Sekunden lief der 50-Jährige zum Marathon-Weltrekord in Lederhosen. Und nahm dabei den Weltrekord im Lederhosen-Halbmarathon gleich mit.

Diesen hatte schon einmal ein Mann mit Oberösterreich-Bezug inne: Dem Mühlviertler Unternehmer Thomas Fleischanderl gelang dieses Kunststück im April 2018 beim Linz-Marathon.

Für Dunlap, der sich auf jedem zweiten Kilometer selbst filmen musste, um den Rekord zu beweisen, wurde die Aufgabe mit dem einsetzenden, starken Regen noch schwerer. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die Lederhose nahm das Wasser von oben dankend auf, saugte sich an und wurde dementsprechend schwer. Am Ende des Marathons wog sie mehr als zwölf Kilogramm. Die Freude über den Rekord wog schwerer.