Schwerer Unfall in Steyregg forderte zweites Todesopfer

Wie berichtet erlag eine 64-jährige Linzerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Freitagfrüh folgte eine weitere traurige Nachricht aus dem Uni-Klinikum: Auch ihre 60-jährige Schwester aus dem Bezirk Vöcklabruck starb an ihren Verletzungen. Der 43-jährige Autofahrer, der den Unfall verursacht haben dürfte, wird weiterhin im Unfallkrankenhaus in Linz behandelt, er wurde schwer verletzt. Wie berichtet, geriet der 43-Jährige aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal und mit voller Wucht gegen das Auto der beiden Schwestern. Eine 37-Jährige, die gegen das Auto des Unfalllenkers stieß, wurde leicht verletzt.

