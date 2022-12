Schnee verursachte Unfälle und Straßensperren im Mühlviertel

Die meisten Ausrutscher ereigneten sich in den Bezirken Urfahr-Umgebung und Freistadt. Das Landesfeuerwehrkommando berichtete am Dienstagmorgen von mehreren Autos, die aufgrund der rutschigen Fahrverhältnisse in den Straßengraben geraten waren. "Wir mussten in der Nacht insgesamt 16 Fahrzeuge bergen", so Feuerwehr-Disponent Erwin König auf OÖN-Anfrage. Eine außergewöhnliche Bilanz sei das allerdings nicht. "Der erste Schnee macht immer Probleme, es ist jedes Jahr das gleiche". Weil der Schnee relativ nass war, sind außerdem 20 Bäume in der Nacht auf Straßen gefallen, was zu Fahrbahnsperren führte.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) musste einen Postbus bergen, der von der Fahrbahn abgekommen war. Bild: FF Reichenau im Mühlkreis

Auch die Feuerwehr Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung) war in der Nacht bei einer Fahrzeugbergung im Einsatz. Bild: FF Bad Mühllacken

Auch die Polizei Freistadt berichtet von mehreren Straßensperren wegen hängengebliebener Lkw, beispielsweise auf der B 38 von Freistadt Richtung Sandl und auf der S 10 Richtung Rainbach. Schwere Unfälle habe es laut Polizeisprecher Christian Schnaitter aber nicht gegeben, es blieb bei Ausrutschern.

Stau im Frühverkehr

Für Pendler hat sich der Frühverkehr nach Linz ein bisschen mühsamer gestaltet als üblich. Laut Asfinag-Pressesprecher Christoph Pollinger kam es auf der A7 Richtung Linz zu zehn Minuten Zeitverlust ab Gallneukirchen. Auch beim Knoten Linz auf der Westautobahn gab es "intensiveren Verkehr als sonst", sagt Pollinger, der von einem "Schlechtwetterphänomen" spricht.