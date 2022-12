Nach dem Schnee ist vor dem Schnee: Am Wochenende schneit`s so richtig

Am Vormittag setzt sich heute, Dienstag, trockenes Wetter durch, im Gebirge kommt öfters die Sonne durch. Überall sonst bleibt hochnebelartige Bewölkung noch mit im Spiel, schwacher bis mäßiger Westwind bringt gelegentliche, sonnige Auflockerungen. Die Höchstwerte: 0 bis 6 Grad.

Wie geht es in der Nacht auf Mittwoch weiter?

Von Beginn an bedeckt bis stark bewölkt. In der zweiten Nachthälfte ist vom Norden her allmählich mit etwas Regen und Schneefall zu rechnen, jedoch nicht sehr ergiebig, sagt Christian Resch von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 2 Grad. Es bleibt dann untertags stark bewölkt bis bedeckt, es regnet bzw. schneit unterhalb von 300 bis 400 Metern. Im Lauf des Tages ziehen sich morgen die Schneefälle in die Nordstauregionen zurück, in der nördlichen Landeshälfte kann es zu einzelnen Auflockerungen kommen.

Feiertag und Freitag

Am Donnerstag halten sich bis Mittag stellenweise Nebelfelder und Restwolken, vor allem im Seengebiet und entlang der Donau. Am Freitag dominieren von Beginn an die dichten Wolken, Auflockerungen bleiben eher die Ausnahme und auf die Bereiche entlang der Berge im Süden beschränkt. Dort kommt leichter Südföhn auf. Verbreitet bleibt es Niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad.

Schneefälle ab Samstag

Am Samstag ist es meist bedeckt bis stark bewölkt. Zunächst bleibt es trocken, am Nachmittag ziehen von Südwesten her Schneefälle auf. Es wird verbreitet im ganzen Bundesland schneien, sagt Christian Resch von der ZAMG. Der Schneefall soll auch am Sonntag weitergehen. Die Höchstwerte liegen am Wochenende zwischen 0 und 3 Grad.