Schicken Sie uns Ihre Frühlingsfotos!

Das milde Wetter wurde nur kurz von einem stürmisch-kalten Intermezzo unterbrochen, heute, Mittwoch, und Donnerstag scheint die Sonne wieder ungetrübt vom blauen Himmel. Bei meist schwachem Wind steigen die Temperaturen morgen wieder bis zu 23 Grad - ideale Voraussetzungen, um den Frühling vor der Haustüre zu erleben. Auch wenn wir ihn aktuell nicht bei ausgedehnten Wanderungen und Ausflügen genießen können, so können wir uns doch bei kleineren Spaziergängen an der Blütenpracht erfreuen. Bäume, Sträucher und Frühblüher zeigen sich von ihrer hübschesten Seite und sind ein willkommenes Fotomotiv.

Frühlingsfotos gesucht: Sie haben die blühende Natur mit der Kamera festgehalten? Dann schicken Sie uns Ihr Frühlingsfoto per E-Mail an online@nachrichten.at! Die schönsten Bilder werden in einer Fotogalerie auf nachrichten.at veröffentlicht.

