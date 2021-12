Würdigung für bestmögliche Ausbildung

Das Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee, unbestritten einer der berühmtesten Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe Österreichs, bietet Lehrlingen ein vorzügliches Ausbildungsumfeld – das hat die Wirtschaftskammer OÖ. mit dem ineo-Sonderaward bestätigt, den kürzlich WK-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank Rössl-Geschäftsführerin Gudrun Peter überreichte. Der ineo-Sonderaward ist eine Auszeichnung für Betriebe, die sich durch besonderen Einsatz für Lehrlinge hervortun. Das Weisse Rössl konnte in der Kategorie "Lehre und Migration" reüssieren.

"Es ist mir eine Ehre, diese Wertschätzung von offizieller Seite zu erhalten", so Peter, in deren Haus derzeit nicht weniger als 15 Lehrlinge in sechs unterschiedlichen Berufen ausgebildet werden. "Der Preis würdigt unsere Bemühungen, unseren Lehrlingen die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Und ich spreche für das gesamte Rössl-Team, wenn ich sage, wie stolz wir auf unsere Lehrlinge sind."