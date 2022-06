Was sagt der Siebenschläfertag 2022?

Am Montag (27. Juni) ist der sogenannte Siebenschläfertag, der aufgrund einer Bauernregel bekannt ist: "Wie das Wetter am Siebenschläfertag, es sieben Wochen bleiben mag." Was ist dran an diesem Mythos? Der Wetterkundler Christian Brandstätter, Chef des in Seewalchen ansässigen Institutes METEO-data GmbH, klärt auf.

Laut Brandstätter ist es unmöglich, den Verlauf des Sommerwetters an nur einem einzigen Tag festzumachen. "Wie das Wetter also am 27. Juni 2022 ist, ist somit unerheblich", betont der Meteorologe. Ende des 16. Jahrhunderts habe es einmal eine Kalenderreform gegeben, wonach der eigentliche Siebenschläfertag der 7. Juli sei. Brandstätter spricht damit die 1582 erfolgte Reform des julianischen Kalenders an, der in den gregorianischen Kalender (benannt nach Papst Gregor XIII.) übergeführt wurde.

"Betrachtet man nun die Witterungslage in dem Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli, dann könnte man tatsächlich eine Tendenz für den Sommer herauslesen", sagt Brandstätter. "Denn in dieser Zeit stellt sich das Wetter auf den Sommermodus um, die Tiefs und Hochs werden beständiger, und eine eingefahrene Wetter- lage könnte sich in den kommenden Wochen einige Male wiederholen."

Trefferquote nicht verlässlich

In Süddeutschland und Oberösterreich liege die Trefferquote der Siebenschläferregel bei 65 Prozent, was schon ein recht passabler Wert sei. In Norddeutschland beispielsweise liege die Quote hingegen bei nur 50 Prozent. "Also, wirklich verlassen kann man sich auf diese Regel nicht, aber es macht Spaß, jedes Jahr darauf zu schauen", meint Brandstätter, der sich lieber auf seriöse Wettermodelle verlässt und einen Blick in die nähere Zukunft wagt: "Die Berechnungen ergeben zurzeit immer wieder ein Auf und Ab. Kurze Hitzeperioden wechseln sich wieder mit wechselhaftem Wetter mit Schauern und kräftigen Gewittern ab. Ein beständiges Sommerhoch ist aktuell nicht in Sicht." Ob es im Juli und August bei diesem Schaukelsommer bleibe, müsse man abwarten: "Einiges deutet jedoch darauf hin."