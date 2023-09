Wahlkampfhilfe für Mayr-Melnhof

Thomas Stelzer empfing Friedrich Mayr-Melnhofer in Linz.

Gesprächsthemen waren die Schulsanierung und die Erweiterung des Kindergartens.

In St. Georgen findet am 24. September die Bürgermeisterwahl statt, und Stelzer vergaß nicht, den ÖVP-Kandidaten (der nicht Parteimitglied ist) dabei zu unterstützen: "Ich schätze Fritz Mayr-Melnhof als einen Kandidaten mit unglaublich viel Elan und starken Visionen", so Stelzer. "Gerne werde ich ihn bei seiner Arbeit als Bürgermeister bestmöglich unterstützen."

