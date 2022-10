Vor 100 Jahren kam das Spiel mit der Wuchtel im inneren Salzkammergut an

Kurz nach dem Ersten Weltkrieg soll ein Mann namens Franz Promberger das Fußballspiel vom Stift Seitenstetten (NÖ) mit nach Ebensee gebracht haben. Das Team, das er zusammenstellte, trat im Herbst 1921 erstmals gegen eine andere Mannschaft an: Bei zwei Auswärtsspielen gegen Gmunden verlor es 2:3 und 1:6.

Im Jahr darauf wurde aus der Elf der Verein SK Ebensee (der auch Sektionen für Schwimmen, Ringen, Boxen und andere Sportarten bekam). Um das Jahr 1933 bekamen die Ebenseer Kicker einen Schlackeplatz beim Solvay-Damm und stiegen in den Meisterschaftsbetrieb ein. Während des Krieges stellte der SK Ebensee jedoch seinen Betrieb ein. In dieser Zeit liefen in Ebensee nur Hitlerjungen dem Ball nach.

Fans auf dem Traunseedampfer

Nach der Neugründung des Vereins 1946, diesmal unter dem Namen ATSV Ebensee, ging es aber so richtig los: Heribert Meisel, der spätere legendäre Sportkommentator aus Baden bei Wien, zog damals bei seinem Ebenseer Onkel ein, wurde Reporter der Salzkammergut-Zeitung und stellte in Ebensee eine Mannschaft zusammen, die ihresgleichen suchte. Sie bestand zum guten Teil aus befreiten Häftlingen des KZ Ebensee. Einige der Kicker waren in ihren Heimatländern Nationalspieler gewesen. Sportlicher Höhepunkt war der Herbstmeistertitel im Jahr 1946 nach einem 3:1-Sieg gegen den LASK.

"Es war eine große Zeit", erinnerte sich Heribert Meisel 1954. Zu diesem Zeitpunkt lebte er längst nicht mehr am Traunsee und war als Sportreporter (Kurier, ORF) inzwischen österreichweit populär. "Die Fußballschlachten zwischen Ebensee und Gmunden zählten in den Jahren 46/47 zu den nervenaufpeitschendsten Ereignissen, die das Salzkammergut je erlebte", so Meisel. "Sonderdampfer wurden eingesetzt, um Tausende von Schlachtenbummlern von einem Seeufer zum anderen zu bringen."

1954 gelang den Ebenseern der Aufstieg in die zweithöchste Liga Oberösterreichs, danach tümpelten sie jedoch 30 Jahre lang im Fußballkeller herum. Erst mit den Meistertiteln 1987 (2. Klasse Süd) und 1988 (1. Klasse Süd) begann der Wiederaufstieg. 1993 folgten der nächste Meistertitel (Bezirksliga Süd) und danach acht Jahre in der 2. Landesliga.

Heute spielt der SV Ebensee in der 1. Klasse Süd. Das nächste Heimspiel findet am Samstag gegen die SPG Lambach statt. Ankick ist um 14 Uhr. (hörm/ebra)