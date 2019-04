Vollversammlung: Tourismusverband St. Gilgen traf sich

ST. GILGEN. Die 32. Vollversammlung des Tourismusverbandes St. Gilgen wurde kürzlich im Gasthof "Zur Post" abgehalten.

Obmann Franz Mayrhofer präsentierte einen Überblick über die umfangreichen Aktivitäten, Projekte und Veranstaltungen, die der Tourismusverband durchführte. So wurden die Bänke entlang des Fürbergweges vollkommen erneuert sowie der Josef-Ebner-Weg in der Fürbergbucht generalsaniert und mit neuen "Gschmoplatzln" ausgestattet. Der Seebrunnen erhielt einen neuen Unterbau und eine neue Tulpe. Das "Jahrzehnteprojekt", die komplette Neugestaltung der Seepromenade, ist in Umsetzung und wird Ende Mai fertiggestellt.

Den Innovationspreis 2019 des TVB St. Gilgen erhielt Annemarie Windhager für die Errichtung der "Kapelle der Barmherzigkeit" in Ried. Die Kapelle in Form eines sieben Meter hohen Mantels lädt seit Jänner 2018 Pilger und Besucher zum besinnlichen Verweilen ein.

