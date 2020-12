Verdienstvoller Ebenseer Musikprofessor Leopold Spitzer verstorben

Mit dem Tod von Leopold Spitzer hat der Salinenort Ebensee eine seiner profiliertesten Musikerpersönlichkeiten verloren. Vor wenigen Tagen, am Mittwoch vergangener Woche, verstarb diese außergewöhnliche Persönlichkeit im 79. Lebensjahr.

Als langjähriger und verdienstvoller Gesangspädagoge an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, als Präsident der Hugo-Wolf-Gesellschaft oder als Editionsleiter der Hugo-Wolf-Gesamtausgabe hat Leopold Spitzer sein Leben in den Dienst der Musik gestellt. Nicht umsonst hat ihn Andreas Dorschel – deutscher Philosoph und Leiter des Instituts für Musikästhetik in Graz – als einen der besten Kenner von Hugo Wolfs Leben und Werk bezeichnet. Dafür ist der Musikprofessor mit verschiedenen Auszeichnungen bedacht worden, so unter anderem mit der Kulturmedaille des Landes Oberösterreich oder dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst Erster Klasse. Und er war Träger des Ehrenzeichens in Gold der Marktgemeinde Ebensee.

In seinem Heimatort waren ihm speziell die Kirchenmusik und der Kirchenchor ein ganz besonders großes Anliegen, ob als Organist bei den Gottesdiensten, als Komponist von Messen und geistlichen Gesängen, als Arrangeur, als Herausgeber der Neuauflage der Ebenseer Hirtenlieder oder als Dirigent von Kirchenchor und -orchester. Viele Ebenseer erinnern sich gerne an die Aufführung der C-Dur-Messe von Ludwig van Beethoven unter Spitzers Leitung.

Als äußerst kompetenter "Einstudierer" oder unaufgeregter Ratgeber bei kniffligen musikalischen Fragen: Prof. Spitzer hat in seiner konsequenten Loyalität und mit seinem großen Wissen sehr viel für die Kirchenmusik in Ebensee geleistet.

Es besteht die Möglichkeit, von Leopold Spitzer Abschied zu nehmen, und zwar am Bergfriedhof Ebensee in der Aufbahrungshalle am morgigen Donnerstag sowie am Freitag, jeweils von 9 bis 20 Uhr. Das Requiem wird am Samstag im engsten Familien- und Freundeskreis in der Pfarrkirche Ebensee gefeiert.