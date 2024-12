Unbekannter sprengte am Christtag Zigarettenautomat in Regau

Ein Unbekannter hat am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags einen Zigarettenautomaten, der an der Außenmauer eines Geschäfts angebracht war, gesprengt. Laut Anrainern, die durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurden, dürfte sich die Explosion gegen 22:30 Uhr ereignet haben. Unklar war vorerst, welchen Sprengsatz der Täter verwendete. Die Explosion war jedenfalls so heftig, dass der Automat von der Mauer gerissen wurde. Durch ein weggeschleudertes Schild wurde zudem der Zaun eines Nachbarn beschädigt.

Laut ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben: Ein Nachbar gab gegenüber der Polizei an, er habe eine Person weglaufen sehen. "Die Ermittlungen bezüglich Vandalismus laufen", hieß es seitens der Exekutive.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.