Ukrainische Kinder erholen sich im Salzkammergut

Der Rotary Club gibt 51 Kindern aus dem Kriegsgebiet im Osten der Ukraine die Möglichkeit, sich im Salzkammergut zehn Tage lang von den Ereignissen in ihrer Heimat etwas zu erholen. Die österreichischen Organisatoren nutzten dazu ihre Kontakte zu ukrainischen Rotariern. Diese übernahmen die Auswahl der Kinder, die im Alter von 11 bis 14 Jahren sind und auch von ukrainischen Begleitpersonen betreut werden.

Untergebracht sind die jungen Gäste im Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun. Neben sportlichen Aktivitäten werden auch Ausflüge organisiert. Gestern unternahmen die Kinder zum Beispiel eine Schifffahrt auf dem Traunsee, bevor sie mit der Seilbahn auf den Grünberg fuhren.

Die österreichischen Rotarier setzen sich seit Kriegsbeginn mit unterschiedlichen Initiativen ein, das Leiden in der Ukraine so weit wie möglich zu lindern – auch finanziell. In Summe wurden durch unterschiedliche Projekte bereits mehr als zwei Millionen Euro an Unterstützungen durch die österreichischen Rotary Clubs wirksam gemacht.

Von der Lieferung von Lebensmitteln, medizinischen Geräten bis zur Bereitstellung von Notstromgeneratoren konnte aber auch direkt geholfen werden. Auch Ukrainer in Österreich werden auf vielfältige Weise unterstützt. Kleidungs- und Lebensmittelspenden für Waisen, die Organisation von Sprachkursen und Wohnraum sind nur ein paar der vielen Initiativen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper