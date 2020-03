Traditionelle Hochleckenhaus-Eröffnung fällt vorerst einmal flach

Das Hochleckenhaus öffnet normalerweise und traditionell jedes Jahr am Palmsonntag (heuer ist das der 5. April) seine Pforten. Doch aufgrund der Corona-Krise ist das in diesem Frühling definitiv nicht möglich. Wilhelm Prehofer, seit kurzem Obmann der Alpenverein-Sektion Vöcklabruck, bittet Bergsteiger um ein wenig Geduld und warnt davor, bei Touren einfach drauflos zu ziehen.

"Die Hütteneröffnung am Palmsonntag ist illusorisch, darüber brauchen wir nicht zu reden", bestätigt Prehofer. "Wir warten jetzt einmal ab und werden den tatsächlichen Eröffnungstermin zu gegebener Zeit verlautbaren." Diesbezügliche Informationen würden auch auf der Homepage des Alpenvereins Vöcklabruck verlautbart, so Prehofer: Diese lautet www.alpenverein.at

Bezüglich jener Menschenmassen, die zuletzt – vor allem am vergangenen Wochenende etwa am Schoberstein bei Weißenbach am Attersee – in den Bergen unterwegs waren, appelliert der Oesterreichische Alpenverein: "Auch bei schönem Wetter, das am Wochenende ohnedies nicht zu erwarten ist – bitte bleibt einfach zu Hause."

Prehofer konkretisiert: "Es wäre wichtig, unter die Leute zu bringen, dass Bergtouren einfach derzeit generell unterlassen werden sollten, denn die Einsatz- und Hilfskräfte werden gerade ganz woanders viel dringender benötigt."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at