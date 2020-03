Timelkam trauert um Altbürgermeister Riezinger

Altbürgermeister Hans Riezinger (72) ist völlig unerwartet gestorben. Er war seit 1985 in der Marktgemeinde politisch aktiv, von 2001 bis 2015 war er Bürgermeister von Timelkam. "Seine Arbeit in der Gemeindepolitik war getragen von großer Kooperationsbereitschaft und Freundlichkeit", heißt es im Nachruf der Gemeinde.

In Riezingers Ära wurden die Umfahrung Timelkam eröffnet und das Zentrum neu gestaltet, der Hochwasserschutz ausgebaut, das Rathaus und das Seniorenheim neu errichtet. Für sein Engagement wurde er mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik und der Viktor-Adler-Plakette der SPÖ ausgezeichnet, die Marktgemeinde machte ihn zum Ehrenbürger.

Riezinger war gelernter Tischler und wechselte 1972 zur Lenzing AG, wo er sich zum technischen Chemiker ausbildete. Bis zur Wahl zum Bürgermeister im Dezember 2001 war er in der Lenzing AG. "Ein Lächeln ist ein Licht, das Leben und Hoffnung sichtbar macht", lautete sein Lebensmotto. Humor und Lachen waren stets sein Markenzeichen, selbst in schwierigen Situationen versuchte er, den Humor nicht zu kurz kommen zu lassen.

Die Trauerfeier für den verstorbenen Altbürgermeister findet am Samstag um 13 Uhr in der St.-Anna-Kirche in Oberthalheim statt. (gh)

