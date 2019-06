Spendenaktion für jene, die Hilfe dringend benötigen

50 Jahre ist es her, dass die Lebenshilfe Oberösterreich aus einer Elterninitiative heraus in Vöcklabruck entstanden ist. Die Ziele der als Verein geführten Organisation haben sich seither nicht geändert: die Selbstbestimmung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu unterstützen und das Streben nach einer inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen gleichwertige Mitglieder sind.

Ab sofort werden bis September von der Lebenshilfe beauftragte Personen im Bezirk Vöcklabruck von Tür zu Tür gehen, um Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung zu erbitten, denn die als Verein geführte Organisation ist auch auf Unterstützer in der Bevölkerung angewiesen. "Mit der groß angelegten Spendenaktion wollen wir unter anderem den Ankauf von Sprachcomputern und Hilfsmitteln zur unterstützten Kommunikation ermöglichen, damit auch Menschen mit Sprachbeeinträchtigung ihre Bedürfnisse äußern können", erklärt Gerhard Scheinast, Geschäftsführer der Lebenshilfe Oberösterreich. Darüber hinaus wird das Geld für Therapiematerialien, Rollstühle für mehr Mobilität, Hebehilfen für die Pflege und vieles mehr verwendet.

Gebeten wird um einen monatlichen oder jährlichen Beitrag, der von der Steuer absetzbar ist.

