Spatenstich für Bahnüberführung

In Pinsdorf (an der Aurachtalstraße in Richtung Wiesen) werden zwei Bahnübergänge zum benachbarten Ohlsdorfer Ortsteil Fraunsdorf nun durch eine Überführung ersetzt – samt Kreisverkehr auf Pinsdorfer Seite. Gestern fand der Spatenstich in Anwesenheit von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner statt. Die Landesregierung übernimmt 2,5 Millionen Euro der Kosten.

Der Kreisverkehr wird auch einen Halbanschluss an die B145 bekommen und einen dazugehörigen Beschleunigungsstreifen. Aber auch Gehsteige und Querungshilfen für Fußgänger entstehen, und die Bushaltestelle wird neu positioniert. Die Überführung selbst beendet nicht nur lange Wartezeiten am Schranken, sondern erhöht auch die Verkehrssicherheit.