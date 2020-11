Schlösser Advent daheim

Der beliebte und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Traunsee Schlösser Advent kann, wie viele andere Weihnachtsmärkte, heuer nicht stattfinden. All die Vorzüge, die dieser Markt in einem normalen Jahr bietet, wie die Indoor-Räumlichkeiten der Schlösser, über 140 Aussteller auf optimierten Stellflächen, die Schifffahrt am Traunsee und Chorkonzerte in der Schlosskapelle, sind Corona-bedingt nicht möglich.

"Doch aus der Krise heraus entstand ein einzigartiges Projekt", freut sich Co-Organisator Gustl Viertbauer. So wurde der "1. Digitale Schlösser Advent" ins Leben gerufen. Aussteller, Kunsthandwerke, ein Adventkalender mit täglichem Gewinnspiel und vielen Interaktionsmöglichkeiten sowie weitere Höhepunkte können jederzeit mittels Smartphone oder Laptop abgerufen werden. Infos dazu unter www.schloesseradvent.at