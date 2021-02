Rabiater Führerscheinneuling mit Pfefferspray überwältigt

Ein 18-jähriger Rumäne war gegen 20.30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Von Anfang an habe er sich unkooperativ und aggressiv gezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Er verweigerte einen Alkotest, wonach dem jungen Lenker der Schein abgenommen wurde. Das brachte den Führerscheinneuling derart in Rage, dass er einen Polizisten attackierte. Eine Festnahme war die Konsequenz. Der Bursche wehrte sich mit Ellbogenschlägen und Fußtritten und verletzte einen Polizisten, sodass die Beamten letztlich Pfefferspray einsetzen mussten. Als sich auch noch der Vater des 18-Jährigen einmischte, konnte die Situation von mehreren Streifen aber rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der junge Mann, der im Bezirk Vöcklabruck lebt, wird angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.