Polizei ließ Tuningtreffen auf der Postalm platzen

Die Polizei war bereits vor Ort, da hatte das Treffen noch gar nicht richtig begonnen. Die Beamten hatten sich Freitagabend auf den Weg zur Passhöhe der Postalmstraße gemacht, nachdem in der Dienststelle ein Hinweis auf eine kurz bevorstehende Tuning-Veranstaltung eingegangen war. Vor Ort trafen die Polizisten tatsächlich auf mehrere Fahrzeuge – die meisten wurden von Probeführerscheinbesitzern gelenkt.

Nach einer mündlichen Abmahnung verwiesen sie die Teilnehmer der Örtlichkeit und wollten eigentlich zurück ins Tal fahren. Doch auf dem Weg dorthin kamen ihnen mehr als 30 weitere Fahrzeuge entgegen. Ein Auto erregte dabei die besondere Aufmerksamkeit der Polizisten: Ein Probeführerscheinbesitzer zog zwei Freunde auf einer Rodel hinter seinem Fahrzeug in Richtung Passhöhe nach. Der Lenker wurde der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung angezeigt, die übrigen kontrolliert und nach Hause geschickt. Das geplante Treffen im Schneegestöber fiel aus.

Nur wenige Stunden später hatte die Polizei in Strobl den nächsten Einsatz. Auf der Wolfgangseestraße waren Samstagmittag zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 78-jähriger Deutscher, der in Strobl wohnt, fuhr rechts ab, während ein 39-jähriger Gmundner von St. Wolfgang kommend in Richtung Bad Ischl unterwegs war.

Die Fahrzeuge schleuderten nach der Kollision über die gesamte Breite der Fahrbahn, der Gmundner und dessen Ehefrau wurden verletzt, der 78-Jährige erlitt einen Schock. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten in das Klinikum Bad Ischl, der Alkotest bei beiden Lenkern verlief negativ. Die Feuerwehr Strobl war mit 23 Mann im Einsatz.

